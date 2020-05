Esglaonar l'agenda segons les urgències, la nova realitat dels veterinaris

Un dels sectors que aquest dilluns podia retornar a la seva activitat habitual són els veterinaris, els quals durant aquest període de confinament per la crisi sanitària de la Covid-19, tan sols podien atendre als animals en servei d'urgència. "S'ha incrementat molt el volum de feina referent a les vacunes dels animals perquè portàvem dos mesos de retard", ha explicat Jordi Giné, director general de l'hospital Món Veterinari. Tot i aquest augment de la demanda, ha indicat que el volum de feina que estan tenint en aquest primer dia és similar al que havien tingut fins ara, ja que ells ofereixen un servei d'urgència les 24 hores. "Fins ara hem atès a molts clients que no eren nostres perquè les seves clíniques estaven tancades", ha comentat Giné, qui ha afegit que des d'avui s'està compensant la baixada d'aquests clients d'urgències amb l'increment de les visites normals. Tot i així, per evitar aglomeracions "hem hagut d' esglaonar l'agenda".

Quant als treballadors, ha explicat que si no fos perquè un 15% de la plantilla està de baixa, estarien operatius al 100% amb els respectius protocols de seguretat. En aquest sentit, ha indicat que la seva ja és una professió en què s'utilitza mascareta i es prenen mesures. El més nou és que ara els clients també han de dur mascareta i es limita l'accés a un acompanyant per animal. En la mateixa línia, les visites als animals hospitalitzats també s'han reduït a una al dia o cada dos dies. A més, una altra de les mesures és que s'ha limitat la capacitat a la sala d'espera a un 30% i sempre es recomana tenir cita prèvia. "Ja abans de la crisi el 90% de les visites que teníem eren amb cita prèvia".

Tot i així, pel que fa als clients que es presenten sense cita, ha comentat que segueixen les recomanacions de triatge que va establir el ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat. "Segons la patologia que tingui l'animal se li aplica un codi vermell, taronja o verd, depenent de la urgència". En la mateixa línia, una part de l'hospital també es troba aïllada per poder atendre animals, els propietaris dels quals es troben confinats perquè són positius en coronavirus o són casos sospitosos de tenir la malaltia.

D'altra banda, el director ha declarat que on han notat un gran augment significatiu ha estat amb les consultes telefòniques, ja que es recomanava que s'utilitzés aquesta via si no era res greu. "Tenim tres línies de telèfon i a vegades no hem donat l'abast".