Espanya diu adeu a 98 dies d’estat d’alarma i recupera la lliure circulació per la UE

Espanya ha trigat uns quants dies més que Andorra en recuperar la normalitat. Han passat gairebé 100 dies des de l’últim cop que vam poder desplaçar-se sense mirar el mapa. Aquest dissabte ha finalitzat l’estat d’alarma a tot el territori espanyol i amb ell totes les restriccions que va imposar el govern de Pedro Sánchez la mitjanit del 14 al 15 de març (a Andorra el confinament va començar dilluns 16 de març).

Si bé la llibertat de moviments per Catalunya va començar dijous passat i l’alarma va decaure divendres amb la fi de la fase 3, des de diumenge ja serà possible desplaçar-se arreu de l’estat espanyol sense més restriccions que l’ús de la mascareta quan no es pugui mantenir una distància interpersonal d’1,5 metres. Comença així la represa , com l’ha batejat la Generalitat de Catalunya , que durarà fins que hi hagi un tractament eficaç per combatre el covid-19. A efectes pràctics es tracta d’un període amb molts interrogants.

De fet, Catalunya ha decidit mantenir moltes de les restriccions fins després de Sant Joan. En cas d'un rebrot, podrien tornar a decretar confinaments “quirúrgics” com el de principis de març a Igualada i la conca d’Òdena, però no restringir la llibertat de moviments de manera generalitzada com ha fet el govern espanyol fins ara davant la pandèmia del coronavirus.

Triples controls als aeroports

Els controls als viatgers que arribin als aeroports espanyols amb l’aixecament de l’estat d’alarma seran triples. Hi haurà un control documental, un de temperatura i un control visual, segons va explicar ahir el ministre de Sanitat espanyol, Salvador Illa. “Si un d’aquests tres controls primaris no és superat, la persona serà examinada per un metge”, va afegir. A partir del diagnòstic, si calgués, seria derivat als sistemes assistencials de les CCAA. El ministre va descartar fer tests PCR “massius” als viatgers.

També van anunciar un primer contingent de 100 persones d’empreses auxiliars per reforçar els serveis de sanitat exterior, encarregats de fer els controls a l’arribada dels viatgers internacionals. Aquests serveis disposen de 600 persones, de les quals 150 són metges o infermeres. A partir de diumenge i de manera “esglaonada” arribaran els reforços.