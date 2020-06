Espanya allarga l'estat d'alarma i prorroga el tancament de les fronteres

El congrés dels diputats espanyol ha aprovat aquest dimecres la sisena i darrera pròrroga a l’estat d’alarma, que expirarà a les zero hores del diumenge 21 de juny. Al llarg d’aquest període es culminarà la desescalada a l’estat veí del sud. Aquesta nova pròrroga significa que les fronteres espanyoles estaran ‘tancades’ fins a aquesta data.

De fet, la ministra d’Indústria i Turisme del govern espanyol, Reyes Maroto, ha destacat que l’executiu està donant “els passos necessaris” per aixecar les restriccions a la mobilitat tant en l’àmbit nacional com internacional, tal com informa EFE, i ha anunciat que a partir del 21 de juny, quan finalitzi aquesta pròrroga, “es recuperarà la mobilitat nacional”. També ha anunciat que l’1 de juliol Espanya ja començarà a rebre turistes internacionals sense la necessitat que facin quarantena, tot i que es mantindran les mesures de seguretat.

Cal recordar que malgrat aquestes restriccions de mobilitat a través de les fronteres, Andorra negocia amb Espanya perquè es pugui permetre, si més no, la mobilitat amb la zona més pròxima al Principat: la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran, que actualment es troba en fase 2 però que passarà a la 3 a partir del proper dilluns.