Espanya allarga les restriccions a les fronteres fins al 15 de juny

Espanya allarga les restriccions i controls sobre viatges no imprescindibles des de països integrants de la UE i altres associats a l'espai Schengen fins al 15 de juny amb motiu de la crisi sanitària de la Covid-19. Aquestes restriccions excepcionals van ser acordades el mes de març a través d'un codi de normes de la UE per al moviment de persones per les fronteres i posteriorment la Comissió Europa va recomanar el 8 de maig la pròrroga d'aquestes mesures fins al 15 de juny. Per tant, la nova ordre del ministeri de l'Interior espanyol porta aquestes limitacions de mobilitat més enllà de la quarta pròrroga de l'estat d'alarma que finalitza el 24 de maig.

Queden exclosos d'aquestes mesures els ciutadans de països de la UE o residents de llarga durada, així com el personal diplomàtic. Per norma general, només podran entrar a Espanya aquells ciutadans o residents espanyols o els residents d'altres estats de la UE o de l'espai Schengen que es dirigeixin al seu lloc de residència. La mesura no s'aplica a la frontera terrestre amb Andorra. Per tant, podran travessar la frontera els treballadors transfronterers, els professionals sanitaris i les persones que acreditin que ho han de fer per motius de força major. Aquesta ordre entrarà en vigor a partir d'aquest dissabte 16 de maig.