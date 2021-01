Espanya confirma l'arribada de les vacunes la setmana vinent

El ministre de Sanitat espanyol, Salvador Illa, ha confirmat aquest dissabte al matí que les primeres dosis de la vacuna contra la Covid-19 arribaran a Andorra la setmana vinent. Ho ha fet durant la seva compareixença davant els mitjans per informar sobre l'estat de la pandèmia a Espanya. Preguntat sobre la qüestió, Illa ha assegurat que l'enviament s'efectuarà durant els pròxims dies, complint així el compromís adquirit amb el Govern, tot i que ha admès que encara s'està elaborant el protocol legal per fer arribar la càrrega.

La seva afirmació rerfema la declaració que el ministre Joan Martínez Benazet va fer divendres passant, quan va assegurar que la tramitació de les dosis acabaria "entre divendres i dilluns" i, per tant, la vaccinació amb les 2.000 dosis començarà segur" en els propers dies.



El Govern ha pactat amb Espanya l'entrega de 30.000 dosis de la vacuna Pfizer, mentre que França en facilitarà de la Moderna, i a banda de les 26.400 que es rebran durant el primer trimestre del projecte Covax.



Les accions que es duran a terme per informar la població sobre el pla de vacunació consistiran en una campanya informativa als mitjans, a banda d'entrevistes amb professionals per resoldre dubtes. En aquest sentit, el Govern vol deixar clar que en cap fòrum de l'OMS o de Covax s'ha tractat ni s'ha donat cap directriu perquè hi hagués alguna possible restricció de mobilitat per no estar vacunat, i ha assegurat que Andorra tampoc s'ho planteja.