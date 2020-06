Espanya decideix aquest dimecres si reobre la frontera

El parlament espanyol votarà aquest dimecres la sisena pròrroga de l’ estat d’alarma. Si bé tot apunta que la mesura tirarà endavant, la politització de la crisi sanitària a l’estat veí fa que fins a última hora tots els escenaris estiguin oberts. El líder de l’oposició, el popular Pablo Casado, reitera des de fa un mes que “no té cap sentit que l’estat d’alarma es perllongui més” i que “la desescalada ja no necessita aquest instrument excepcional que limita els drets i llibertats” de les persones.

Cas que la votació sigui afirmativa, la pròrroga de l’estat d’alarma s’allargarà fins al diumenge 21 de juny. Fins llavors només podran creuar les fronteres amb Espanya els seus nacionals, els residents a un estat membre de la Unió Europea que es dirigeixin al seu lloc de residència, els transfronterers, els transportistes, el personal sanitari o aquell que té cura de malalts, les persones que acreditin força major o situació de necessitat, el personal diplomàtic, els militars, els treballadors d’organitzacions internacionals amb finalitats humanitàries, i els ciutadans que acreditin “imperatius familiars”.

“Tornem a necessitar una última i definitiva pròrroga de 15 dies de l’estat d’alarma”, va manifestar el president espanyol, Pedro Sánchez, aquest diumenge. "Serà un estat d’alarma molt diferent, molt més lleuger”, va matisar abans d’advertir que la mesura és necessària per culminar el full de ruta emprès el mes de març a Espanya per fer front a l’emergència sanitària. D’aquesta manera, es flexibilitzarà la mobilitat dins del territori espanyol però no a als passos fronterers.

No obstant aquest escenari, Andorra continua negociant amb les autoritats espanyoles que la reobertura de la frontera es faci el més aviat possible. Una de les dates que hi ha sobre la taula, si s’aprova la nova pròrroga que demà s’ha de votar a Madrid, és el dilluns 22 de juny, just l’endemà que expirés el que hauria de ser el darrer estat d’alarma decretat a Espanya. Per contra, si demà no s’aprovés la renovació d’aquesta mesura excepcional, les restriccions a les fronteres podrien revisar-se el dilluns dia 8, un cop vençut l’estat d’alarma vigent fins el proper diumenge.