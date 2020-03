Espanya endureix el control de moviments a la frontera

El Govern espanyol ha decidit endurir les mesures de control en la lluita contra la propagació del coronavirus. Després de dies resistint-s'hi, el president espanyol, Pedro Sánchez, ha accedit aquest dissabte a endurir el confinament a l'Estat. A partir d'aquest dilluns i fins al dia 9 d'abril –just abans de Setmana Santa– tots els treballadors que no formin part d'activitats essencials hauran de quedar-se a casa.

A efectes pràctics, els ciutadans d’Andorra que vulguin accedir a l’estat veí per la frontera del riu Runer necessitaran acreditar el perquè hi volen accedir. La restricció de moviments fa recomanable que aquelles persones que per raons de feina o personals hagin d’anar a la Seu d’Urgell o altres localitats facin les gestions de manera telefònica o telemàtica.