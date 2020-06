Espanya reobrirà les fronteres amb l'espai Schengen el 21 de juny, excepte amb Portugal

La llibertat total de moviments a Espanya arribarà al mateix temps tant per a tots els ciutadans de l'Estat com per a la resta de ciutadans de l'espai Schengen. És a dir, Espanya s'obrirà al turisme tant intern com europeu -excepte el portuguès- de forma simultània. El diumenge 21 de juny, quan decaigui l'estat d'alarma, hi haurà llibertat de moviments per totes les comunitats autònomes i també s'aixecaran els controls terrestres a la frontera amb França, així com s'aniran recuperant paulatinament els vols que connecten amb la resta de països de l'espai Schengen. Els visitants estrangers ja no hauran de fer una quarantena de 14 dies. Això en tots els casos excepte amb Portugal, on es mantindran els controls tant terrestres com aeris fins l'1 de juliol.

El president espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest diumenge a tots els presidents autonòmics la decisió de fer marxa enrere i reobrir les fronteres internes amb l'espai Schengen 10 dies abans del previst. Si fins ara la Moncloa havia mantingut la data de l'1 de juliol anunciada fa setmanes pel president espanyol, fins al punt de fer rectificar a la ministra de Turisme, Reyes Maroto -que va anunciar a la premsa internacional l'obertura de fronteres terrestres el 22 de juny-, Sánchez avui s'ha esmenat i ha cedit a les pressions de la Comissió Europea, que des de fa dies proposa el 15 de juny per recuperar la llibertat de moviments per l'espai Schengen.

Espanya hi arribarà una setmana més tard, però igualment abans del que estava previst. L'excepció serà Portugal. Les declaracions de Reyes Maroto a la premsa internacional van generar un conflicte diplomàtic amb Lisboa, per anunciar una decisió sense comunicar-ho abans amb l'estat veí. El ministre d'Exteriors portuguès va expressar el seu malestar i la Moncloa es va veure obligada a publicar una nota aclaridora. Sánchez ha comunicat als presidents autonòmics que l'1 de juliol hi haurà un acte a la frontera amb Portugal amb ell, Felip VI i el primer ministre portuguès, António Costa.

Però a efectes pràctics, feia dies que Espanya avançava en la direcció d'anticipar la reobertura de fronteres internes. Per una banda, França ja havia manifestat la intenció de reobrir la frontera el més ràpid possible amb Espanya. Per una altra, el govern espanyol ja havia avançat un pla pilot per portar fins a 47 avions d'Alemanya a Balears a partir del 15 de juny. De fet, el ministeri de Turisme s'havia ofert a ajudar a les comunitats que volguessin a fomentar el turisme europeu.

Sánchez també ha comunicat als presidents autonòmics que la d'avui és l'última conferència de presidents setmanal, ja que el pròxim diumenge decaurà l'estat d'alarma. En total, se n'hauran celebrat 14 des del passat 15 de març, totes elles telemàtiques.

El risc de casos importats

La frontera entre Espanya i França es va tornar a aixecar el passat 17 de març, quan Madrid va restablir els controls fronterers 25 anys després de la construcció de l'espai Schengen. Des de llavors només ha sigut permeable en quatre casos: si la persona certifica que viu o treballa al país o vol anar, si es transporten mercaderies de primera necessitat, per als treballadors fronterers o per una causa de força major. Amb l'inici de la desescalada, Espanya va anar més enllà de les restriccions frontereres i va decretar una quarantena de 14 dies per a totes les persones que entressin de nou a l'Estat.

L'arribada progressiva de persones està generat que bona part dels nous casos positius per coronavirus a Espanya ja siguin importat. En concret, al voltant del 40%, segons va apuntar divendres el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències, Fernando Simón. En l'última setmana, s'han registrat al voltant d'un centenar de casos. La majoria, però, no provenien d'altres països europeus sinó d'Amèrica. Simón va puntualitzar que caldrà estar molt atents a futurs brots amb l'arribada del turisme, però que Espanya no podia tancar les portes a una de les principals fonts d'ingressos.