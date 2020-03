Espanya supera la Xina: el nombre de morts pel coronavirus s'eleva a 3.434 a l'Estat

El ministeri de Sanitat espanyol ha actualitzat aquest dimecres les dades del coronavirus. Les noves xifres mostren que els casos continuen en clar ascens: ja hi ha 47.610 casos confirmats en el conjunt de l'Estat (gairebé 8.000 més que ahir) i el nombre de morts s'eleva a 3.434 (738 més que ahir, xifra que suposa un increment del 27%). Per primera vegada, Espanya supera la Xina en nombre de víctimes -el país asiàtic n'ha registrat 3.281- i es converteix en el segon país del món, només per darrere d'Itàlia, que ha registrat més morts per Covid-19.

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries del ministeri, Fernando Simón, considera que el pic de contagis del coronavirus està a tocar. "Si no estem ja al pic, hi estem molt a prop" ha assegurat.

El nombre de persones en estat greu ingressades a les UCIs a l'estat s'eleva a 3.166. La dada positiva és que les altes també experimenten un augment important: 5.367 ja s'han curat. Són 1.573 més que dimarts.