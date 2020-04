Esport a casa malgrat el confinament

En una de les seves compareixences per explicar les dades de la Covid-19 el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, va parlar dels beneficis de fer exercici físic a casa en aquests dies de confinament. I conscients del que pot aportar l'esport per al nostre benestar físic i mental els diferents centres esportius de totes les parròquies han decidit fer arribar propostes esportives a casa dels ciutadans. Així, les xarxes (Instagram, Youtube...) han esdevingut claus perquè es pugui practicar a casa ioga, zumba, pilates o d'altres activitats de la mà dels monitors que habitualment dirigeixen aquestes activitats de manera presencial als centres esportius com poden ser els Serradells, el CEO d'Ordino o les piscines d'Escaldes-Engordany.

I no només s'ha pensat en la població jove, sinó que també des dels comuns s'han ideat propostes per a la gent gran, com pot ser la que cada dia s'ofereix a través d'Andorra Televisió de la mà de responsables de la llar de jubilats d'Escaldes-Engordany. Aprofitant la plataforma televisiva apropen als padrins diferents exercicis per mantenir-se en forma.