Espot i Riva reconeixen els resultats d'Irineu Esteve

El cap de Govern, Xavier Espot, i la ministra de Cultura i Esports, Sílvia Riva, han rebut aquest dilluns a l'edifici administratiu del Govern a la Federació Andorrana d'Esquí (FAE), amb l'esportista Irineu Esteve al capdavant. Espot ha aprofitat l'ocasió per felicitar els grans resultats que Esteve està assolint al Tour d'Esquí, assegurant que aquests són el preludi "del futur prometedor de l'esportista en el seu camp". En aquest sentit, Esteve ha recalcat la intenció de seguir afrontant els reptes que queden amb un "bon nivell", tot i que el Tour, ha reconegut, en línies generals "desgasta". Riva, per la seva banda, ha valorat la capacitat d'Esteve i el seu equip de "portar el nom d'Andorra i posar-lo conjuntament amb els primers països nòrdics a l'hora de competir en aquesta modalitat de fons". També ha ressaltat que des del Govern "el seguirem animant a mantenir els seus resultats, i si fos el cas, millorar-los".

Esteve esdevé 39è a la classificació general del Tour d'Esquí en la present temporada, amb un cronòmetre total de 36'57" a 1'50" del millor temps, que ara per ara és per al líder noruec Johannes Hoesflot Klaebo, amb 35'07". El crono d'Esteve se situa a 14 segons de la 30a posició, que és per al finlandès Perttu Hyvarinen. Aquests resultats, ara per ara, són molt superiors als obtinguts per Esteve en la temporada 2018-2019, on l'andorrà va obtenir a la classificació general la 55a posició.