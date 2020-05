Espot deixa la porta oberta a obrir la frontera amb França a partir de l'1 de juny

La decisió de França de deixar llibertat als seus ciutadans per moure's a un radi de 100 quilòmetres provocarà que molts d'ells puguin arribar a Andorra. El cap de Govern, Xavier Espot, ha assenyalat aquest divendres que, en aquests moments, és el Principat qui ha de comunicar a l'Estat francès el termini a partir del qual aquestes visites es podran fer efectives. Malgrat que encara no hi ha una data tancada, Espot ha reconegut que aquesta decisió es prendrà un cop s'hagi superat el cribratge poblacional per tal de no comprometre "la coherència i els tempos que s'han establert des del principi". Tot i això, el cap de Govern ha assegurat que "seria coherent" que l'aixecament de les barreres anés amb consonància amb "una obertura força generalitzada de les nostres activitats". Per la qual cosa, tot i que no és definitiu, ha assegurat que "és molt possible" que aquest fet sigui una realitat a partir de l'1 de juny.

Un dels assumptes amb el qual està negociant actualment Andorra és amb la reciprocitat, és a dir, que es permeti l'arribada de ciutadans andorrans a França de la mateixa manera que Andorra ho farà amb les persones que arribin procedents del país veí. Espot ha reconegut que ara mateix s'està treballant de forma "discreta i confidencial" amb la voluntat de no malmetre l'objectiu final. A més, ha fet valdre l'entrada de visitants, molt necessària per Andorra per donar impuls a l'economia interna.

Des del Govern també s'ha assenyalat que no es prendrà cap decisió "a la lleugera" i s'ha defugit de posar en pràctica qualsevol altra acció unilateral. Abans de fer pública la data final de la reobertura, encara falta posar en marxa els canals diplomàtics habituals per tal d'arribar a un acord. "Abans de prendre cap decisió necessitem haver enviat una carta a França i rebre una resposta amb una data consensuada per les dues parts", ha conclòs.