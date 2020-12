Esquí de fons, a partir d'aquest dimarts

L'estació d’esquí de fons de la Rabassa obre aquest dimarts 8 de desembre la pista del Pla de Conangle (d'un quilòmetre) per a la pràctica de l’esquí de fons, tant per a la modalitat clàssic com per patinador. Així, Naturlandia és la primera estació d’aquestes característiques dels Pirineus que obre les seves instal·lacions als esquiadors. Les nevades dels darrers dies, juntament amb la producció de neu de canó, han assegurat una base òptima que permet tenir la pista en bones condicions per a la pràctica de l’esquí nòrdic, informen des de l'estació. L’equip de terreny ja ha trepitjat i treballat la pista, que obrirà aquest dimarts per als esportistes del país, complementant l’oferta lúdica i gastronòmica del parc.

Els usuaris que vulguin utilitzar la pista ho podran fer amb el forfet de temporada d’hivern de la Rabassa, o bé amb el de dia, que tindrà un preu promocional del 50% de descompte i serà gratuït per a les persones que lloguin el material. Per al cap de setmana del 12 i 13 de desembre, s’ha preparat una promoció que inclou el forfet, el lloguer del material i una hora de classe col·lectiva per 25 euros l’adult, i 18 euros l’infant (de 6 a 13 anys). L'estació recomana fer reserva prèvia.

La pista és un circuit tancat de dificultat fàcil, situat a 2.000 metres, al Pla de Conangle, i que voreja el parc d’animals i els boscos de la zona. L’horari d’obertura de les instal·lacions de les pistes, així com de la resta de les activitats serà de nou del matí a cinc de la tarda. L’estació tornarà a obrir el cap de setmana del 12 i 13 de desembre, per reprendre l’activitat el 19 de desembre. La intenció a partir d’aquesta data és romandre oberts fins a finals de temporada, si les condicions de neu i la situació sanitària així ho permeten, ampliant el nombre de pistes i activitats.