Esquiadors fent cas omís de les recomanacions de quedar-se a casa

Malgrat l'advertiment de les autoritats que els ciutadans restin a les seves cases i que no surtin excepte que sigui per qüestions estrictament necessàries, cada dia es poden veure, a les xarxes socials, denúncies de gent que posa en relleu que encara hi ha qui fa cas omís de les recomanacions. És el cas d'un ciutadà que ha publicat unes fotografies d'unes esquiadors als que la policia ha controlat a la zona del Peretol. Cal destacar que el titular de Salut, Joan Martínez Benazet, ha reiterat en més d'una ocasió que els ciutadans han de ser conscients de la necessitat de no moure's de casa per no propagar el virus i ha lamentat que encara hi hagi qui té una actitud poc cívica davant l'alerta sanitària que el país està vivint.