Estabilitat en les dades sanitàries amb 853 casos totals

L'evolució del coronavirus segueix estable. Les dades sanitàries facilitades aquest diumenge pel Govern són les mateixes que es van fer públiques aquest dissabte, per la qual cosa durant les darreres hores no hi ha hagut cap nou contagi i les persones que pateixen la malaltia continuen recuperant-se. Així doncs, el nombre de casos totals per Covid-19 continua sent de 853, dels quals 21 encara són actius. Ja fa uns dies, com a dada positiva, que la xifra de defuncions es manté en 51, mentre que les persones recuperades arriben fins a les 781.

Entre els professionals de la salut continua havent-hi una persona contagiada per coronavirus, i als cossos especials no s'ha registrat cap nova baixa. A l'hospital Nostra Senyora de Meritxell hi ha 8 casos positius, tots ells a planta. La darrera persona a ingressar al centre va ser una dona de 88 anys resident al centre sociosanitari Salita.