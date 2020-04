Estadis de futbol buits fins que es trobi una vacuna

Itàlia no vol jugar-se-la. El país europeu més afectat per la Covid-19 té clar que només amb mesures contundents es podrà controlar el virus. La subsecretària de Sanitat italiana, Sandra Zampa , ha afirmat aquest dimarts que no es podran veure partits de futbol amb espectadors a les graderies fins que no es trobi una vacuna. Tenint present la passió dels italians pel futbol, la mesura no deixa indiferent a ningú.



Segons el ministeri de Salut d'Itàlia, on han mort més de 20.000 persones per coronavirus, "només veurem els estadis plens quan es donin les condicions de màxima seguretat sanitària, i això depèn de trobar una cura".



Tot i que de moment al Principat la lliga no té data de retorn i molts esdeveniments esportius s'estan cancel·lant , la Federació Andorrana de Futbol ( FAF ) té clar que " en cap cas permetrem que hi hagi públic a les graderies si reprenem aviat l'activitat. El president de la FAF , Fèlix Àlvarez , ha explicat a l' ARA Andorra que en una primera reunió telemàtica celebrada aquest dimarts amb la junta directiva, "s'ha plantejat una primera data per tornar a jugar que seria el 24 de maig". Àlvarez ha posat sobre la taula possibles mesures que s'aplicarien com un control tèrmic dels jugadors i protocols sanitaris estrictes per garantir que cap mentre dels equips no posa en risc la seva salut.