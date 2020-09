‘L’Estafa d’Andorra’ arriba al ‘The Guardian’

“La crítica de l’Estafa d’Andorra: una exposició de fets de la corrupció internacional”, així titula l’article el periodista Alex Mistlin, que publica aquest dijous el prestigiós diari britànic ‘The Guardian’, en la seva versió internacional, una crònica sobre el documental que ha fet furor aquesta setmana entre la societat andorrana i catalana.



“L’objectiu de la pel·lícula, a primera vista, sembla poca cosa: com un banc privat d’una petita regió muntanyenca, Andorra, es troba al centre d’una conspiració. Però els interessos reals van molt més enllà: les tàctiques emprades pel govern dels EUA per interrompre el moviment independentista català, i la cara moderna de l’intervencionisme nord-americà”, exposa l’article.



El documental, segons el periodista, “fa de bisagra entre un acte patriòtic nord-americà, amb el Departament del Tresor com a garant del sistema financer mundial, i narra com utilitzar una arma política per protegir els interessos dels Estats Units i apartar amenaces externes, com la independència de Catalunya”.



L’article associa el film a una pel·lícula clàssica d’atracaments. També fa menció a l’aparició de “distingides personalitats polítiques independentistes com Artur Mas i Carles Puigdemont”. I acaba parlant d’un “enorme cas d’escàndol de corrupció”.