Estañol cedeix gratuïtament a l’Estat tota la seva digitalització

Arran de la supressió de la seva notaria, els protocols de l’exnotari Josep Estañol van ser traslladats el divendres passat a l’Arxiu General de la Cambra de Notaris, que esdevindrà la responsable de la seva custòdia, de la gestió del seu contingut i de vetllar per la confidencialitat de les dades que s’hi contenen. Estañol ja havia fet el lliurament dels seus protocols en suport físic en el moment del seu cessament, però aquest dimarts també ha entregat a l’Estat, de forma gratuïta, la seva digitalització. Després d’una reputada trajectòria professional de més de 20 anys, els documents digitalitzats recullen la totalitat dels instruments autoritzats durant el període 1998-2017 i la major part dels del període 2018-2020.



Els 73.000 instruments que constitueixen el protocol de Josep Estañol es trobaven immobilitzats en el seu propi despatx i sota la custòdia d’un dels notaris en exercici des del dia 21 de febrer, quan es va produir el seu cessament. Tots aquests instruments, juntament amb els índexs informàtics i altra documentació generada durant el temps que va estar en actiu, es van traslladar divendres des de la notaria a l’Arxiu general de Protocols.



Tot i que ni la Llei del notariat de 2017 ni la recent reforma del dia 13 de maig no obliguen els notaris a digitalitzar ni lògicament tampoc a lliurar en aquest suport els protocols anteriors al dia 1 de gener de 2018, l’exnotari ha pres la decisió de cedir-los gratuïtament en un acte de responsabilitat, fruit del seu compromís personal amb el país i la professió. En paraules d’Estañol: “En les circumstàncies actuals de greu crisi econòmica i sanitària, em plau sumar-me a les mostres de solidaritat que veiem cada dia i, a tots els efectes, posar punt final a la meva carrera professional entregant gratuïtament a l’Estat tota la digitalització, des de la meva primera escriptura de l’any 1998”.



El suport digital no és indispensable per al normal funcionament de les notaries. No obstant això, assegura que amb aquesta donació la Cambra de Notaris disposarà d’una eficient eina de gestió documental que s’integrarà de forma immediata en els sistemes amb els quals treballa des que l’Estat va finalitzar la digitalització dels protocols dels notaris Matias Aleix, Marc Vila i anteriors.