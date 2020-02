Estar preparats per a possibles catàstrofes

“Les catàstrofes no es poden preveure però hem d’estar preparats” per quan puguin tenir lloc. Aquesta és la premissa sota la qual treballa la Creu Roja Andorrana que, de la mà de Protecció Civil, té previst assajar el muntatge d’ albergs d’emergències i de catàstrofes com els que s’habiliten en altres països.

Des de l’ONG, tal com explica el seu director general, Jordi Fernández, es compta amb el material necessari, com poden ser mantes i llits i és previst que en uns mesos vinguin al país experts de la Creu Roja de Catalunya per fer un test en què en un pavelló com pot ser el Joan Alay es muntarà un d’aquests albergs d’emergència. “Ja ho tenim distribuït sobre el paper però hem de fer exercicis, hem de tenir pràctica de fer el muntatge” per poder–ho fer correctament en cas que en algun moment fos necessari, explica.

Fernández emfasitza la necessitat d’estar preparats davant una catàstrofe o emergència i posa en relleu que treballen “molt estretament amb Protecció Civil” amb qui assegura que hi ha una “col·laboració excel·lent”, així com amb altres actors intervinents en cas d’emergència, com són els bombers.

El director general de la Creu Roja també recorda que tenen un conveni signat amb Centre Comercial Andorrà (CCA) que permet que en cas de catàstrofe l’ONG es pogués proveir d’articles que es puguin necessitar per fer avituallaments en casos de catàstrofes. Fernández emfasitza la importància que entre les dues parts hi hagi uns protocols que permetrien que en cas de necessitat l’ONG pogués disposar de tot un seguit d’articles d’un llistat en un temps ràpid i que estan emmagatzemats a CCA, amb la qual cosa es facilita que no sigui l’ONG la que hagi de guardar aquests productes, és a dir, que no hagi de disposar d’aquest rebost a les seves instal·lacions.

A banda de la col·laboració amb CCA, Fernández destaca el suport que reben de diverses entitats de qui tenen suport per tirar endavant diferents projectes com per exemple les col·lectes de sang que, tal com ha recordat Fernández, van tenir “molt èxit” l’any passat, aconseguint superar la xifra de 1.000 donacions. En concret, l’any passat es va registrar un increment del 47% quant a la xifra de donacions, passant de les 993 del 2018 a les 1.461 del 2019. A banda de la solidaritat de la població, Fernández creu que l’èxit d’aquestes campanyes rau “en la bona feina de difusió” que es fa des de l’entitat i recorda que des del Banc de Sang de Catalunya es destaquen aquestes xifres.