L'Estiu Jove de la Massana registra 115 participants

L’Estiu Jove, organitzat pel Punt 400 del comú de la Massana, es tanca aquesta setmana amb una bona valoració, tant pel nombre de participants com per la satisfacció dels usuaris. En total hi ha hagut unes 115 inscripcions, amb una bona participació cada setmana. “Enguany hem ofert una programació d’activitats durant els dos mesos d’estiu perquè pressuposàvem que moltes famílies no marxarien de vacances i volíem que els joves tinguessin una bona oferta esportiva i d’oci”, ha explicat el conseller d’Educació, Joventut i Esports, Kevin Poulet.

En total han estat nou setmanes d’activitats, del 6 de juliol al 4 de setembre, adreçades a joves de 12 a 17 anys. L’oferta ha estat pluridisciplinari, amb la gran majoria d’activitats a l’aire lliure i tenint en compte els gustos dels joves, que han pogut fer des de curses d’orientació a activitats d’aventura, colònies als Cortals de Sispony o diferents modalitats esportives.

El comú de la Massana ha ofert subvencions a les famílies que no podien assumir el cost de les activitats, ja que l’objectiu és que cap jove no es quedi sense passar unes bones vacances.