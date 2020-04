‘Estraperlo’ de paelles, mitjons i joguines

Malgrat que el decret del Govern deixa ben clar que els supermercats i les grans superfícies només poden vendre alimentació, productes de neteja, consumibles de papereria, tabac i alcohol, el cert és que aconseguir segons quina mercaderia no permesa –estris de cuina, roba íntima o petits electrodomèstics, entre altres- continua sent possible en alguns establiments o mitjançant vies alternatives, bàsicament a través de l’economia col·laborativa.

Aquest dilluns l’Ara Andorra ha pogut constatar la possibilitat d’adquirir una paella, uns mitjons i una petita joguina en tres establiments diferents arreu del país. Els comerços mantenen alguns d’aquests productes als prestatges, que es poden obtenir juntament amb la compra del menjar o els articles de neteja. En tres dels cinc establiment que ha visitat aquest diari s’hi poden comprar petits electrodomèstics com batedores, espremedores, calefactors o assecadors de cabell, estris de cuina i parament per la llar en general, roba interior i fins i tot petites joguines.

En general es tracta de mercaderies de poc valor econòmic però molt buscades aquests dies. Objectes quotidians que des de l’inici del confinament nombrosos ciutadans demanen poder comprar a través d’internet per fer més confortable el confinament. Reiteren que aprofitar els vehicles de lliurament a domicili d’alimentació i higiene seria una sinergia positiva per comerços i consumidors. La mesura també ajudaria a reduir la mobilitat dels que van d’un lloc a un altre buscant un objecte concret, ja sigui en establiments on ha corregut la veu que n’hi ha, o ja sigui per realitzar transaccions entre particulars aprofitant les plataformes de compravenda o d’economia col·laborativa.