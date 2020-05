Europa renya Espanya per la quarantena que vol aplicar als estrangers

La decisió d'Espanya d'obligar a les persones que entrin al país a fer una quarantena de 14 dies no ha passat desapercebuda per Europa. La mesura entrarà en vigor aquest divendres i s'allargarà mentre duri l'estat d'alarma al país veí. Brussel·les considera que aquesta quarantena "no és necessària", ja que si les mesures de contenció que es prenen en els diferents països són satisfactòries, no serà necessari aplicar aquest aïllament als viatgers. Aquesta obligació, a més, xoca amb les mesures de desconfinament que estan començant a aplicar els estats del vell continent. Tot i això, la UE reconeix que aquestes decisions corresponen a cada territori.

La vicepresidenta de la Comissió Europea, Margrethe Vestager, ha fet públiques aquest dijous una sèrie de recomanacions per a la reobertura de les fronteres i engrescar el turisme. Des d'Europa es planteja una obertura gradual on es permeti la mobilitat de persones entre països que es troben en una situació similar, per donar lloc, posteriorment, a un retorn a la normalitat de l'espai Schengen, sense cap mena de restricció entre països. Els criteris per anar assolint nous escenaris se centraran sempre en criteris com la situació epidemiològica, les mesures de contenció que els estats aplicaran i l'impacte econòmic i social que poden generar les restriccions.

L'ambaixador d'Espanya a Andorra, Àngel Ros, no ha volgut valorar les determinacions que la Unió Europea ha fet cap al país que representa. Tot i això, ha anunciat que aquest dijous s'ha acordat que els andorrans no caldrà que facin aquest temps de quarantena i podran seguir traslladant-se a l'Estat veí sempre i quan sigui per causes justificades com les que es permeten fins a la data.

Desplaçaments a Espanya

Després de les converses mantingudes entre els dos països, el Govern ha informat que es mantenen les restriccions de circulació per Espanya, però els ciutadans andorrans que hagin de traslladar-se per motius sanitaris, per causa de força major o per situació de necessitat, poden fer-ho justificant aquest motiu. Durant l’estada en territori veí, afegeixen des de l'executiu, hauran d'extremar les mesures sanitàries preventives, en particular l'ús de mascareta.



En cas d'haver de pernoctar, hauran de seguir les normes de quarantena en el seu allotjament. Un cop hagin resolt el motiu pel qual s’han traslladat (tractament mèdic, tràmit...) podran retornar a Andorra sense haver de completar el confinament de catorze dies. El trànsit per Espanya, per anar per exemple a un aeroport, sense pernoctació, no requereix l'aplicació de la quarantena; en aquest cas no s'hauran de realitzar més parades que les estrictament necessàries.



Per informació de cada casuística cal adreçar-se al 188, on els ciutadans interessats rebran les instruccions pertinents, informa el Govern.