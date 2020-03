Evoluciona favorablement el jove afectat per Covid-19

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha confirmat que el pacient afectat per coronavirus té un quadre lleu d’infecció i es troba en un “excel·lent estat de salut”. Benazet, acompanyat per la metgessa internista Odile Sarroca, ha explicat durant la compareixença davant els mitjans que es mantenen en aïllament domiciliari dues persones més que haurien viatjat també a Milà, i que des de Catalunya van alertar a les autoritats andorranes que havien tingut contacte amb un afectat. Des del ministeri de Salut també s’ha assegurat que s’ha aplicat el protocol de seguretat sanitària amb els familiars del jove de 20 anys afectat i s’està investigant quines persones més haurien tingut un contacte estret amb ell per procedir al seu possible tractament. Els sospitosos hauran de passar dues setmanes en fase d’observació a casa seva i estan en contacte permanent amb les autoritats sanitàries. Un cop passats els catorze dies, que corresponen al període d’incubació del virus, si no mostren cap afectació podrien reincorporar-se a la seva rutina. En aquest sentit, el ministre ha remarcat que tant el pacient com les persones amb aïllament domiciliari tindran “una baixa laboral coberta per la CASS i la mateixa cobertura que si tinguessin qualsevol altre malaltia”.

El ministre Martínez Benazet ha detallat que en les pròximes hores se li tornaran a fer anàlisis al jove infectat per Covid-19 i si, en dues ocasions, els resultats donen negatiu per coronavirus, el pacient serà donat d’alta. Mentrestant, l’afectat es troba ingressat a la planta de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell habilitada, després que la matinada passada els resultats confirmessin el primer cas de coronavirus al Principat. El jove, que “prèviament havia trucat al 116 per avisar del seu retorn de Milà i estava sota vigilància, va ser hospitalitzat amb dificultats respiratòries i símptomes febrils”.

Després de donar els detalls sobre l’última hora del pacient, el ministre de Salut ha tornat a fer una crida a la calma a la població, recordant que “la mortalitat infantil del coronavirus és zero”. En relació a aquest aspecte, el titular de Salut ha afegit que estan en contacte permanent amb el ministeri d’Educació per transmetre a les escoles els protocols i recomanacions de l’OMS per evitar el contagi. Segons Martínez Benazet, “en el 80% dels casos els afectats pateixen un refredat fort o una grip”. La resta tenen una afectació més greu i només el 5% dels afectats, amb un perfil mèdic més fràgil, patirien una pneumònia pulmonar en el cas d’estar infectats per coronavirus.

El ministre ha tornat a demanar a la ciutadania que eviti viatjar a les zones de risc i que truqui al 116 en cas que ho hagin fet i es trobin malament. En aquesta línia, Martínez Benazet ha puntualitzat que la setmana passada van rebre 14 trucades al servei d’emergències consulars, 10 de les quals eren de persones que havien viatjat a països amb presència de Covid-19, i la resta de ciutadans comunicant que tenien previst fer-ho. Pel que fa al registre de viatgers, es van notificar 57 persones que van ser a Itàlia, 3 a Corea del Sud i 50 a d’altres països.

Per últim, el titular de Salut ha admès que Andorra és un país amb una entrada important de turisme, “i això augmenta el risc de contagi”, però alhora ha recordat que “ser un país petit ens permet fer un seguiment individualitzat de cada cas”. Ha tret importància al fet que puguin aparèixer nous casos al país, “sense que això hagi de ser un motiu per alarmar-se” i ha assegurat que no s’està fent cap recomanació als turistes perquè el Govern no ho considera necessari.

D’altra banda, la metgessa internista Odile Sarroca ha volgut explicar que el Covid-19 és el menys perillós dels tres coronavirus que han aparegut els darrers anys, juntament amb el SARS i el MERS. Sarroca ha participat en el disseny de protocols que el ministeri de Salut ha desenvolupat per evitar l’expansió del Covid-19 al país i, juntament amb Salut Pública, va ser responsable de l’actuació contra l’Ebola i el SARS al Principat.