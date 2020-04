El Servei de Policia ha detectat diversos excursionistes que en les darreres hores s'han saltat el confinament, fent cas omís a la prohibició de sortir de casa si no és per raons estrictament necessàries. Els infractors han estat identificats des de l'aire caminant per senders o descansant en prats, per part d'un dron de la unitat de muntanya dels agents del cos.