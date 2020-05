Expedientats dos esportistes becats per assistir a una festa

El ministeri de Cultura i Esports ha obert un expedient a dos esportistes que formen part del Programa d'Alt Rendiment (ARA) després de constatar que van participar en una festa aquest passat cap de setmana. El comportament contravé el principi de responsabilitat i exemplaritat signat que han de mantenir els esportistes, que a més estan becats per l'Estat. A més, els fets ocorreguts també contravenen les recomanacions i consells emesos pel Govern amb la voluntat de prevenir els contagis per coronavirus.

En correlació amb els fets, i tal com indica el conveni signat amb els esportistes, la secretaria d'Estat d'Esports ha obert un expedient per poder esclarir els fets i perquè els implicats puguin aportar la seva versió dels fets. A més, des d'aquest dimarts els dos esportistes ja no poden gaudir de l'entrenament previst en la primera fase d'obertura de les activitats esportives.