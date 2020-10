Experts recomanen a Andorra el tancament de fronteres per l'expansió de la Covid

Els experts del Grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos de la Universitat Politècnica de Catalunya que fan un seguiment de la pandèmia a nivell europeu han recomanat a Andorra el tancament de les seves fronteres per reduir el nombre de contactes de la població local.

Andorra és el país amb una major incidència de virus per cada 100.000 habitants en els últims catorze dies (IA14) del món, segons l'últim informe enviat a la Comissió Europea pel Grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos (BIOCOMSC) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol (IGTP).

La IA14 és l'indicador de referència per analitzar l'evolució de la pandèmia en un territori, que a Andorra se situa per sobre dels 1.600 casos per cada 100.000 habitants.

Aquesta xifra ha anat creixent des de la segona quinzena de juliol, moment d'inflexió després d'una primera fase de control de la pandèmia que va arribar a uns dies en què no es va registrar cap cas positiu al Principat.

Els experts han justificat la proposta del tancament de fronteres per "evitar el nombre de contactes", un element clau per a un país que viu dels serveis i del sector turístic i, han afirmat, és més rellevant que la incidència als països d'origen dels turistes.

En les seves últimes declaracions sobre el tema, el cap del Govern, Xavier Espot, va afirmar que el tancament de fronteres "no és una opció" ja que, segons els pronòstics de l'executiu, la restricció suposaria la pèrdua de 200 milions d'euros derivats del turisme que tensionarien l'economia local.

El Govern va prorrogar aquest divendres les mesures temporals per prevenir l'expansió de la pandèmia, que inclouen el tancament de bars, la limitació de l'horari de restaurants o la limitació de reunions a un màxim de cinc persones.

La frontera del Principat amb Espanya ha restringit la mobilitat entre els dos països de les 22.00 a les 6.00 hores, segons ha anunciat l'executiu, i només admetrà circulació en aquest horari per "motius de necessitat que estiguin justificats".