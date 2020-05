Expulsen un bander per caça furtiva

El cos de banders ha expulsat un membre d'aquest servei per haver abatut un cabirol de manera furtiva. Els fets haurien tingut lloc el passat mes de febrer, però fins aquesta setmana no s'han conegut. Fonts del cos de banders han confirmat els fets a l'Ara Andorra i han indicat que, tot i que des que es van produir l'incident fins a la data han passat dos mesos, en cap cas s'ha volgut amagar la informació. En aquest sentit, han recordat que de totes les infraccions que es controlen o registren al país, moltes no surten a la llum. Les mateixes fonts han assegurat que tenen previst ampliar la informació sobre el cas.