La FAE afronta la temporada d'esquí alpí amb "incertesa"

La Federació Andorrana d'Esquí (FAE) ha presentat aquest dijous la secció d'esquí alpí per a la temporada 2020-2021, que podrà tornar a gaudir de competicions internacionals vuit mesos després. El director esportiu de l'equip, Max Tissot, ha reconegut que la temporada s'afronta amb "incertesa", ja que el calendari de competicions es podrà veure afectat en funció de la situació sanitària. També ha explicat que "el camí fet entre el març i l'actualitat no ha estat fàcil", ja que "ens hem hagut de reinventar i canviar els nostres costums d'entrenament". Tot i això, l'equip està satisfet "de poder tornar a gaudir de la nostra passió" i encarar els objectius de la temporada vinent.



Tal com ha detallat Tissot, la primera gran cita del calendari serà la Copa del Món que se celebrarà a Finlàndia entre el 21 i el 22 de novembre i que comptarà amb la participació de Mireia Gutiérrez. En el seu cas, l'objectiu serà assolir el top-25 en aquesta cursa, ja que ha estat treballant de forma intensa durant la pretemporada "per estar en millor estat de forma". Pel que fa a Cande Moreno, "haurà de seguir la progressió de la temporada passada i ser més regular" per tal d'assolir el top-15 en la Copa d'Europa de velocitat. Així, també participarà en "algunes Copes del Món" per seguir millorant. La cita més important de l'esquiadora serà el Mundial Júnior de Bulgària, que serà on intentarà buscar el top-10 i, fins i tot, el top-5. En el cas de Carla Mijares l'equip espera que segueixi progressant al llarg de la temporada vinent.



En la secció masculina, l'esquiador Joan Verdú s'ha fixat l'objectiu "d'agafar el ritme de cursa" després de sotmetre's a una operació al febrer i passar sis mesos de rehabilitació. La voluntat és arribar a ser el més ràpid possible en Copes d'Europa. Per la seva banda, Matías Vargas té entre cella i cella entrar de manera regular al top-20 aquesta temporada. Per a l'Àxel Esteve, l'objectiu és el de recuperar el ritme després de passar una temporada gairebé sense competicions i agafar confiança per estar present en diferents curses d'Europa. L'esquiador també té la voluntat de fer, com a mínim, el top-30 en la Copa d'Europa.



Durant la roda de premsa, el president de la FAE, Josep Pintat, ha indicat que "avui posem en marxa una nova temporada plena d'incerteses", però s'ha mostrat esperançant que "sumant esforços ho superarem". En la mateixa línia han anat les paraules del secretari d'Estat d'Esports, Justo Ruiz, ha encoratjat els joves a què "ens representin de la millora manera possible en les curses programades", sempre i quan es puguin dur a terme. També ha recordat a la FAE que "el Govern està al vostre costat" i ha anunciat que, a banda del suport econòmic, també s'està treballant per impulsar una millora pel que fa a les instal·lacions per tal que els esportistes "puguin desenvolupar la seva feina de la millor manera possible".