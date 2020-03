FEDA apel·la a autònoms i empreses a demanar ja l'ajornament de la factura

FEDA demana a tots els treballadors autònoms que vulguin beneficiar-se de l’ ajornament del pagament de l’electricitat que ho sol·licitin el més aviat possible. Des de la companyia destaquen que aquesta ajuda, que s’aplica per tal de pal·liar els efectes negatius de les mesures de prevenció contra el coronavirus, està dirigida a empreses i autònoms, però per poder-la aplicar han de disposar de la sol·licitud abans que es trameti el cobrament.

Des de la parapública destaquen que la seva voluntat "és contribuir en la major mesura possible a ajudar les empreses i treballadors autònoms que hagin d’afrontar dificultats per la situació excepcional que s’està vivint al país" i recorden que amb aquest objectiu han aprovat un ajornament de les factures de l’electricitat a les empreses i autònoms que ho sol·licitin.

Així doncs, informen que totes les factures dirigides a clients que tinguin contractada una tarifa professional s’enviaran en la data estipulada mensualment, però no es tramitarà el seu cobrament fins a 15 dies més tard perquè qui ho necessiti ompli el formulari corresponent per demanar l’ajornament ( https://www.feda.ad/fitxers/documents/sol-licitud-ajornament-factura).

Els autònoms que treballin des de casa, afegeixen, hauran de fer la sol·licitud d’ajornament per correu electrònic a facturacio@feda.ad abans de rebre la propera factura elèctrica, ja que en cas contrari, en el moment d’emetre la factura també es tramitarà el seu cobrament. En aquest mateix sentit, FEDA també permetrà el fraccionament del pagament a les empreses o autònoms que prefereixin optar per aquesta alternativa, i el procediment per sol·licitar-ho serà el mateix.