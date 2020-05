Fase 2, la prova de foc

Després que a mitjans d'abril s'autoritzés la represa de l'activitat de comerços destinats a la venda de productes per facilitar la vida el confinament, aquest dilluns 4 de maig 4.760 treballadors poden reprendre la seva activitat però no més de 3.500 persones ho podran fer al seu lloc de treball habitual. Així, tot el relacionat amb el sector de la construcció, indústries de la fabricació de productes estratègics, tallers mecànics i despatxos de gestió, comptabilitats, assessorament, gestories, economistes i advocats, també poden obrir les portes des d'aquest dilluns. En aquest sentit, des del Govern ja es va avançar que aquesta segona fase seria l'autèntica prova de foc per veure com es desenvolupa la pandèmia i poder decidir si el país està preparat per entrar a mitjans de maig a la darrera fase.

De tots els sectors, un dels més esperats és el món de la construcció per ser un dels motors econòmics del país, com per exemple pel comú d'Ordino, qui va assegurar que a banda de les aportacions del Govern, la construcció representava l'altra gran part dels ingressos del país. Tal com es va avançar, no retoraran de cop les 4.500 persones que té assalariades el sector, sinó que ho faran poc més de la meitat. A més, aquest retorn també impedeix que moltes empreses hagin d'aplicar suspensions temporals de contractes de treball. D'altra banda, les professions liberals només podran tenir un 50% dels treballadors presencials a les oficines de forma simultània.

En aquesta segona fase també podran reprendre l'activitat els esportistes professionals per tal de poder-se preparar per al retorn a les competicions -en aquells casos que encara no s'han suspès-. Tot i així, encara s'haurà d'esperar com a mínim fins a la setmana vinent perquè la resta de ciutadans puguin disposar de més llibertats a l'hora de practicar activitats físiques o poder sortir al carrer. Per tant, el que mostrin les dades sanitàries d'aquí a dues setmanes després d'aquests nous moviments de persones determinarà les noves mesures.