'Fast and Furious' a Encamp

Com en una escena de la famosa saga cinematogràfica plena de persecucions, però en aquest cas canviant els cotxes de luxe per un Seat Ibiza i una Peugeot Partner, i els carrers de Los Angeles per la carretera general 2. Un home no resident de 36 anys va ser detingut dimecres passat com a presumpte autor dels delictes contra la funció pública, la seguretat col·lectiva i patrimoni. Els agents van ser requerits per la sostracció d'un turisme Seat Ibiza de matrícula andorrana a l'aparcament del Grau Roig que es dirigiria direcció a Encamp de forma temerària i havent realitzat almenys un avançament amb risc de col·lisió frontal contra un usuari de la via. Segons el relat policial, l'interessat, en veure la presència dels agents, es va introduir de forma precipitada, trencant la barrera d'accés, en un aparcament públic d'Encamp on posteriorment va ser interceptat per una patrulla policial després d'haver desobeït reiteradament les ordres d'aturar-se. A més, al detingut se li va trobar en possessió una altra clau d'un turisme Peugeot Partner matrícula francesa que es trobava estacionat al Pas de la Casa, el qual també hauria estat sostret a la vila d'Ax les Thermes, després de confirmar-ho amb la Gendarmeria.

Aquesta és una de les 24 detencions que va fer la policia la setmana passada i entre les quals cal destacar, també, la de quatre homes de 20, dos de 21 i 23 anys respectivament, i d'una dona de 20 anys, tots ells residents, com a presumptes autors d'un delicte contra la intimitat i la inviolabilitat de domicili. La policia va ser requerida després que un home s'introduís en un domicili particular per la porta d'un balcó després d'enfilar-se a la terrassa del primer pis i a través d'una canonada arribar al segon pis. La policia va controlar les cinc persones a l'interior de l'immoble, les quals després de donar una explicació incoherent sobre els fets i de determinar que no tenien l'autorització de la inquilina del pis, van ser detingudes.

També va ser detingut un resident de 55 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la integritat física i moral. Tal com explica el cos de policia, la víctima va denunciar que després d'una discussió laboral, el detingut li va donar un fort cop de cap al rostre produint-li una fractura al nas. En la mateixa línia, una dona resident de 36 anys va ser detinguda com presumpta autora d'un delicte contra la integritat física. La policia va ser alertada per una baralla entre tres dones a la via pública, on sembla que "la persona detinguda hauria donat un parell de cops de peu a una de les dones i una empenta a l'altra que, a més, tenia una ferida oberta a la barbeta". Les tres dones tenen un parentesc i prèviament haurien tingut una disputa en el domicili de les agredides, on la detinguda li hauria llençat una ampolla de vidre a la cara de la seva cosina.

D'altra banda, els agents també van detenir un home resident de 22 anys com a presumpte autor dels delictes contra la llibertat i l'honor, després de veure-li amagar alguna cosa i mostrar una actitud "agressiva, grollera i despectiva" envers els agents interventors