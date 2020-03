La Federació de la Gent Gran aporta 1.000 euros al fons solidari

La Federació de la Gent Gran del Principat d'Andorra (FGGPA), després d'una consulta virtual entre tots els membres de la junta directiva ha aprovat aportar una donació de 1.000 euros al fons creat pel Govern per combatre la Covid-19 i que anirà destinat a fer front a les despeses mèdiques i a desenvolupar projectes d'acompanyament pels col·lectius més vulnerables. A través d'un comunicat, la FGGPA i les set associacions parroquials que la integren, han comentat que mantenen amb tots els seus socis el compromís de confinament, a l'espera de noves comunicacions de les autoritats que permetin reprendre les activitats amb normalitat, començant per l'assemblea general del 2020, que es troba ajornada sense data.

Canillo tanca la farmàcia Abarset

D’altra banda, a través d’un comunicat, el comú de Canillo ha informat que la direcció de la farmàcia Abarset ha pres la decisió de tancar a partir d’aquest dilluns i fins a nou avís. A partir d’ara, les farmàcies més properes obertes són a Soldeu i a Encamp. Per aquelles persones que tinguin dificultats a desplaçar-se per fer la compra dels medicaments, el comú ha habilitat el telèfon 610 432 per tal de gestionar les compres.