La Federació de la Gent Gran demana prudència al col·lectiu

Després de les diferents excepcions al confinament aprovades pel Govern, la Federació de la Gent Gran del Principat d'Andorra (FGGPA) demana prudència al seu col·lectiu. A través d'una carta, el president de la federació, Fèlix Zapatero, declara que no han de sortir per sortir, i afegeix que quan es faci, sempre es vagi amb guants i mascareta. "Hem de limitar les sortides que són essencials per la nostra normalitat". En aquest sentit, des de la federació també consideren que prudència és realitzar la pràctica d'esport periòdicament amb totes les prevencions.

En la carta, la federació recorda que hi ha moltes maneres de passar el confinament tancat a casa, però insisteixen en el fet que l' optimisme és molt important. D'altra banda, també indiquen que seguiran treballant per detectar els casos de necessitat dins el seu col·lectiu, i afegeixen que és més important la salut que l'economia.