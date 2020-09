La Federació de caça condemna el retorn al medi, sense permís, dels isards abatuts

Davant de l'abandonament d'unes peces d’isards abatuts legalment durant la setmana de caça, la Federació Andorrana de Caça i Pesca (FACIP) vol aclarir que aquests exemplars han estat caçats legalment. En un comunicat difós aquest dijous expliquen que "les banyes de les peces retornades al medi no han estat sostretes i que ja es trobaven en aquest estat en el moment del control administratiu". I recorden que la normativa actual permet el retorn al medi de les peces amb l’objectiu de poder alimentar de manera indirecta els animals rapinyaires que viuen al país.



Ara bé, afegeixen que el retorn al medi de les peces, "només es pot fer si es disposa de l’autorització del departament de Medi Ambient i s’ha de fer avisant i seguint els criteris que marqui el Cos de Banders, quelcom que en aquesta ocasió no es va produir". "És per tot l’exposat anteriorment que malgrat no ha estat un acte malèvol, la Federació condemna els fets ocorreguts per les imatges que la situació ha generat i per el retorn al medi de les peces sense la corresponent autorització del departament de Medi Ambient i del Cos de Banders", acaba explicant la Federació, que convida a tots els associats a seguir "de manera escrupolosa, com s’ha dut a terme durant la setmana de caça, les normes i criteris actualment vigents per a dur a terme l’activitat".