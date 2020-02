La Festa del Nòrdic, una oportunitat per unir Naturlandia amb Sant Julià

La 3a edició de la Festa del Nòrdic, que se celebrarà entre els dies 15 i 16 de febrer, té com a objectiu mostrar la possibilitat d'apropar Naturlandia a la parròquia de Sant Julià de Lòria, tal com ha indicat el cònsol major, Josep Majoral. El ja tradicional cap de setmana d'esquí de fons per passar amb família vol mostrar la forta aposta que fa la parròquia laurediana per aquest esport. "Som la referència de l' esquí de fons al país".

En aquest sentit, la consellera de Turisme i Esports, Diana Sánchez, ha indicat, que igual que en les passades edicions, les activitats esportives es realitzaran a la cota 2.000 de Naturlandia i les activitats lúdiques i l'entrega de premis es farà a la plaça de la Germandat de Sant Julià. "Esperem com a mínim igualar les xifres de participants dels altres anys", que van oscil·lar entre els 226 i els 237 corredors, ha declarat Sánchez. Quant a les proves, el dissabte dia 15 es realitzarà, a les 9.30 hores el IV Skicross i també la II Biatló.

Aquestes competicions del dissabte estan més encarades als joves i de cara a diumenge hi ha les proves destinades a tots els públics, segons ha comentat Gaspar Pellicer, membre de l'organització de l'esdeveniment. Així doncs, el dia 16 es realitzarà la 30a Marxa Andorra Fons amb tres sortides: la de 14 i 10 km, la familiar i la de 5 km. Com a novetat, el circuit de la marxa és diferent del dels altres anys. "Hem reduït els quilòmetres perquè enguany ho farem en un circuit amb desnivells importants i s'ha de veure si té una bona rebuda o no". D'altra banda, entre les 9.30 i les 11 hores també hi haurà la Raquetada Popular que serveix per "aproximar a tothom els corredors i que puguin veure els familiars o amics competint", ha indicat Pellicer. Per a les inscripcions, s'hi pot accedir des de la pàgina web de Naturlàndia i les úniques proves que tenen un límit de places són l'Skicross i la Biatló, les quals per qüestions de logística i de temps només hi poden haver 80 inscrits.

Pel que fa a les activitats que es faran a la plaça de la Germandat, hi haurà la inauguració de l'esdeveniment el dissabte a la tarda, amb una xocolatada per a tothom, i el diumenge tindrà lloc l'entrega de premis a les 13.30 hores i a les 14 hi haurà l'acte de cloenda amb una arrossada popular per a tots els participants. Finalment, durant l'acte de presentació la 3a Festa del Nòrdic que s'ha realitzat al Centre esportiu de Sant Julià de Lòria, i mostrant l'aposta del comú amb l'esquí de fons, Majoral ha volgut destacar els bons resultats que estan tenint en competicions internacionals Carola Vila i Irineu Esteve, els dos esportistes del centre de tecnificació a Naturlandia.