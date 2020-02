L'associació Els fills d'Andorra no vol cànnabis al Principat

Els fills d'Andorra, en declaracions a l'ARA Andorra, ha manifestat la seva posició sobre el fet d'una possible legalització del cànnabis per finalitats terapèutiques al Principat. En aquest sentit, des de l'associació han anunciat que es mostren totalment contraris a què "això s'acabi convertint en una realitat". Tal com ha explicat Marcia Monteiro, presidenta de l'entitat, "el nostre objectiu principal és protegir els joves i adolescents amb problemes d'addicions i conducta per tal de reconduir-los novament cap al bon camí". Monteiro ha assegurat que si es legalitza el cànnabis, "els joves ho tindran molt més fàcil per tenir accés a la droga i, en conseqüència, la cura a l'addicció serà molt més complicada si no impossible".

Cal recordar que diversos empresaris andorrans ja han mostrat el seu interès a impulsar aquest projecte i que, en cas que s'aprovés, el Govern es veuria en l'obligació de reformar el Codi Penal. El ministre portaveu, Eric Jover, durant la roda de premsa posterior al consell de ministres d'aquest dimecres ha recordat que "es tracta d'una iniciativa de caràcter privat", afegint que "ara per ara s'han de valorar els pros i els contres per prendre una decisió al respecte".