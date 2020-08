Finalitza el cribratge als 325 participants dels esports d'estiu d'Escaldes-Engordany

El cribratge que s'ha iniciat a Escaldes-Engordany a iniciativa del comú, i amb col·laboració amb els voluntaris de la Creu Roja, el Cos de Bombers i les autoritats sanitàries, ja ha finalitzat. En total, s'ha fet la prova a unes 325 persones, entre les quals hi ha monitors i infants provinents de les activitats relacionades amb els esports d'estiu de la parròquia. Un cop assolit aquest pas, caldrà esperar a fer les pertinents analítiques per tal de conèixer els resultats, que s'esperen tenir tan ràpidament com es pugui. Un cop es coneguin, les autoritats sanitàries s'encarregaran d'anar-ho comunicant a les famílies i els indicaran els passos a seguir.

El ministre portaveu, Èric Jover, ja va informar aquest divendres que, en primer lloc, va donar positiu un monitor i, aleshores, es va fer la feina de control a la xarxa de contactes per comprovar si hi havia més positius, sent el resultat de set casos. També va recordar que, a hores d'ara, l'activitat esportiva queda suspesa, malgrat que no s'ha anunciat que s'anul·li totalment.