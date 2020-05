Fins a 200 actuacions policials per problemàtiques familiars

Des que la crisi sanitària va començar han estat moltes les famílies que han hagut de passar més hores junts, arran del confinament. Aquest fet ha provocat un elevat número d'intervencions que ha hagut de fer la policia per problemàtiques familiars. Concretament, tal com ha informat el cos d'ordre a través del seu compte de Twitter, han estat 200 les actuacions fetes en aquests dos mesos per aquest tipus de problemes, com poden ser desavinences conjugals, entre pares i fills, o temes de custòdia, tal com indiquen des del cos d'ordre.



Des de la policia també informen que han practicat en aquest període disset detencions per maltractaments en l'àmbit domèstic, de les quals tretze per violència de gènere.



A més, han elaborat uns 30 expedients, tant destinats a les autoritats judicials com per al ministeri d'Afers Socials, per tal de fer seguiment de situacions de risc, d'infants i adults.



D'altra banda, des del cos han informat també que de manera conjunta amb els bombers continuen treballant per esbrinar les causes de l' incendi que es va registrar a l'avinguda Carlemany número 65 el 25 d'abril i que va causar la mort de tres persones, un home que va morir al lloc dels fets i una dona i el seu fill que van perdre la vida dies després a l'hospital. " Conèixer les causes ens ha de servir a tots per evitar aquests malaurats incidents", manifesten des de la policia.

651x366 La investigació conjunta entre la policia i els bombers per l'incendi de Carlemany. / TWITTER POLICIA D'ANDORRA La investigació conjunta entre la policia i els bombers per l'incendi de Carlemany. / TWITTER POLICIA D'ANDORRA