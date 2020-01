Uns 1.300 alumnes participen en el Dictat nacional

Els alumnes de tercer i quart de segona ensenyança dels tres sistemes educatius del país, han participat, aquest dijous, en la primera fase del tretzè Dictat nacional, organitzat pel Servei de Política Lingüística. Separats en dos grups, els alumnes de tercer i quart han hagut d'escriure un fragment, diferent segons els dos nivells, de ' La nedadora', de Francesc Puigpelat, obra guanyadora del premi Carlemany per al foment de la lectura 2018. Mercè Riu, cap del departament de llengua catalana de l'escola andorrana de segona ensenyança d'Ordino, ha indicat que li sembla genial que el servei de Política Lingüística, que és qui tria els textos, potenciï "aquests autors catalans que han guanyat el premi Carlemany" per tal de "donar-los a conèixer als alumnes i potenciar la lectura".

En aquest sentit, Riu ha explicat que els dos fragments parlen sobre la problemàtica dels immigrants, en concret, expliquen la història de la protagonista, Jane, "que intenta ajudar a tres immigrants iraquians" a arribar a terra ferma. Sobre el concurs, Riu ha manifestat que activitats com aquesta ajuden a fer veure la importància d'escriure bé la llengua catalana per tal de fer-ne un bon ús ortogràfic. A més, ha afegit que a classe intenten fer dictats per exercitar els alumnes però assegura que treballen "l'ortografia a través de moltes tipologies textuals".

Sobre el dictat, Iraia Ruiz, una alumna de quart que ja va participar-hi l'any passat, ha indicat que no ha notat diferència amb l'any anterior i que ha estat força fàcil. Tot i així, ha declarat que hi ha hagut algunes paraules que no havia sentit mai com per exemple el nom Saïd, que li ha semblat "curiós perquè tampoc sabia ben bé que era". D'altra banda, també ha afegit que s'han anat preparant per a aquest dia, i a la classe de català van fer un assaig. Un altre alumne participant, en aquest cas, Àlex Farré de 3r, ha manifestat, després del dictat, que "és una activitat bastant creativa per motivar els alumnes perquè aprenguin a corregir ortogràficament". En la mateixa línia que Ruiz, Farré també ha manifestat que el més complicat ha estat escriure alguns noms propis o cognoms. Finalment, ha conclòs indicant que fer dictats ajuda a saber els errors que un mateix comet i reclama que fer-ne més a les classes.

Els tres millors de cada classe passaran a la fase final que tindrà lloc el dissabte 7 de març a l'Auditori Claror del Centre Cultural i de Congressos Lauredià, on lluitaran per endur-se xecs de 600 pel guanyador, 350 pel segon i 150 euros pel tercer. En total es repartiran 2.200 euros en premis i, a més, tots els finalistes rebran un exemplar de l'obra de la qual s'extraurà el fragment del dictat. També, com ja és tradició, l'autor hi serà present per signar llibres. També participarà en la final, ja que serà l'encarregada de llegir els dictats finals, serà l'actriu Núria Montes, qui també ha enregistrat els fragments d'aquesta primera fase. El Dictat nacional compta amb el suport dels centres educatius, de Ràdio i Televisió d'Andorra i del comú de Sant Julià de Lòria.