Fins a 7 bombers i 1 policia estarien contagiats de Covid-19

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha actualitzat la xifra de casos contagiats per Covid-19 i ha confirmat que s'eleven als 224, dels quals n’hi ha 218 d’actius. El ministre ha admès que hi ha 7 persones del cos de bombers que han donat positiu i 19 persones aïllades per haver tingut contacte amb ells, així com un policia confirmat amb coronavirus i una trentena de persones confinades per contacte o alt risc de contagi. En la mateixa línia, ha detallat que dels contagiats, 63 són professionals de la salut, tot i que aquesta setmana se’n reincorporarà 62 a l’hospital després d’haver passat el període de confinament, i la setmana vinent ho faran una cinquantena més. Hi ha 39 pacients de coronavirus ingressats a l’hospital, 4 dels quals són residents del Cedre i 8 es troben a l’UCI. La resta de positius, 179 persones, resten aïllats a casa seva amb tractament domiciliari, 13 dels quals són del Cedre. Martínez Benazet també ha confirmat la tercera víctima per coronavirus, després que la dona morta aquesta setmana dónés positiu a la prova.

El màxim responsable de la cartera de Salut ha admès “un increment progressiu de casos” que “s’anirà moderant en els propers dies i setmanes” i ha matisat que “en algunes persones és difícil trobar la traça epidemiològica més enllà dels focus localitzats”.

El ministre ha mostrat la seva preocupació sobre la llarga estada que els pacients que ingressen a l’UCI “han de fer amb ventilació mecànica”. L’estimat és d’un mes, i això fa que “els ventiladors s’ocupin durant molt temps per un sol pacient”. En aquest sentit, ha anunciat que s’està treballant amb enginyers de Catalunya per fer ventiladors amb impressores 3D i procurant la seva adquisició arreu del món. En relació amb això, ha confirmat que hi ha un retard en l’arribada dels test ràpids de PCR que s’havien adquirit i que havien d’haver arribat al país aquest dimarts. En qualsevol cas, des del ministeri s’està treballant amb tres laboratoris diferents que poden enviar al Principat fins a 100 resultats al dia i no es descarta comptar amb més laboratoris i amb la plataforma de PCR de Biomèdia, una empresa pròxima al territori que ha mostrat ser molt efectiva en la detecció del virus.

Sobre l’estratègia terapèutica que s’està seguint al país, Martínez Benazet ha recordat que, seguint l’assaig clínic dirigit pel doctor Oriol Mitjà, s’està donant hidroxicloroquina i azitromicina a pacients amb afectacions pulmonars prèvies, i “un cop disposem de més medicació, voldríem ampliar el subministrament als pacients lleus”.

Per últim, el ministre ha resolt alguns dubtes que li ha transmès la ciutadania com el fet de considerar positius els membres d’una mateixa família que convisquin amb una persona que tingui Covid-19, “malgrat que, a nivell internacional, no se’ls comptabilitza en la xifra final de casos” o que sempre se’ls farà el test a persones d’edat avançada o amb patologies prèvies.