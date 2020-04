Fins a catorze temporers portuguesos seran repatriats aquest dilluns

El ministre portaveu, Eric jover, ha comparegut aquest diumenge en l'habitual roda de premsa del Govern per oferir les dades actualitzades referents a l'evolució del contagi de la Covid-19 i també les mesures dictades des de la institució. En aquest sentit, Jover ha anunciat que catorze temporers portuguesos seran repatriats cap al seu país aquest dilluns. Tanmateix, ha afegit que cinc nacionals andorrans seran retornats al Principat des de Portugal.

Pel que fa a l'estat de les donacions al fons solidari del Govern, Jover ha destacat una aportació concreta per part de l'Associació de Pagesos i Ramaders d'Andorra per un valor de sis mil euros. L'import acumulat que en aquest cas acumula el fons solidari del Govern és d' 1.342.000 euros. Seguint amb la línia d'iniciatives solidàries, el ministre ha recordat que el Col·legi Advocats d'Andorra ofereix un sistema de consultes gratuïtes en línia per tal d'ajudar a qui necessiti una cobertura legal.