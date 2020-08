Fins a 15 detinguts per alcoholèmia en una setmana

El Cos de Policia ha detingut aquesta setmana a 16 persones per delictes contra la seguretat del trànsit i d'entre les 15 detencions per superar la taxa d'alcoholèmia permesa, en destaca la detenció d'un home resident de 36 anys, que a les 19.37 hores del dilluns passat va ser enxampat en un control rutinari amb una taxa d'alcoholèmia de 3,06 g/l. També cal destacar que el dimarts a les dues de la matinada es va controlar a un altre home resident de 28 anys amb una taxa de 2,15 g/l i que el dijous, en el marc de la campanya de controls d'alcoholèmia va ser detingut un home resident de 29 anys després de donar una taxa d'alcohol en sang d'1,76. A banda, també hi va haver un detingut per positiu a la prova de control de tòxics salivar.

Finalment, els efectius de la policia també van detenir a dues persones per delictes contra la salut pública. En aquest cas, el dilluns es va detenir a Encamp a un home de 38 anys per possessió de 0,3 grams de cocaïna, i el divendres a la tarda a la frontera del riu Runer, un home no resident de 23 anys va voler accedir al Principat en un turisme particular amb 0,7 grams de cocaïna.