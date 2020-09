Fins a cinc escoles tenen aules confinades

La ministra d'Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, ha mostrat aquest dilluns la seva satisfacció per haver aconseguit una tornada a l'escola de tots els cursos, "de manera esglaonada i sense incidents", pel benestar tant dels alumnes com dels pares, que podran gestionar millor la logística familiar.



La ministra ha fet un repàs als resultats –encara incomplets– que es tenen del cribatge escolar. De les 12.229 persones, entre docents, personal escolar i alumnes (8.600), cridades a fer-se les proves, un total de 11.179 van respondre a la crida del Govern, el que representa el 91% del total. Per la seva banda, Benazet també ha volgut remarcar que només un "0,23% de l’alumnat i professorat ha tingut una positivitat".



Actualment hi ha cinc aules aïllades, que representen l’1% de la població. Es tracta del col·legi Sant Ermengol (una aula de classe materna), l'escola andorrana de Canillo (una aula de primària), l'escola andorrana d’Ordino (una aula de primària), l'escola francesa d’Escaldes-Engordany (una aula de maternal), i el col·legi Janer (una aula de maternal). "No volem minimitzar la situació però val a dir que el nombre de classes aïllades són una minoria". També ha recordat que queda a criteri de cada escola, informar a tots els pares del confinament d'una de les seves aules.



Pel que fa a la situació del Lycée Comte de Foix, la ministra ha confirmat que hi ha un positiu i vuit persones confinades, totes elles, personal no docent. Per aquest motiu, el centre ha obert amb normalitat sense cap aula hagi hagut de ser aïllada. En aquest sentit, Vilarrubla ha lamentat que "casos positius entre professors i alumnes seran freqüents durant els pròxims mesos ja que aquesta serà la nova normalitat". Afortunadament, ha dit, "ara tenim més capacitat de reacció i detectem abans els possibles casos".



D'altra banda, la ministra ha aprofitat l'ocasió per informar que l'escola andorrana de segona ensenyança de la Vall d'Orient, a Encamp, també ha pogut començar les classes sense incidències. A partir de dimarts, l'hotel la Mola i l'hotel Encamp cediran un espai per a menjadors perquè els alumnes de tercer i quart que ho necessitin puguin dinar sota vigilància escolar. Cal recordar que s'està fent un seguiment al mur de contenció del centre per evitar despreniments i que el ministre d'Ordenament Territorial, Jordi Torres, va licitar en la modalitat d'emergència les obres de reforç de l'edifici.