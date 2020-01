Fins a 327.000 esquiadors a Grandvalira, un 20% més que la temporada passada

Grandvalira ha tancat les vacances de Nadal amb unes xifres positives. Així, detallen que del 21 de desembre al 6 de gener, han rebut una mitjana de 19.279 esquiadors diaris, que sumen un total de 327.747, una xifra "excel·lent que incrementa en gairebé un 20% la de la temporada 2018-2019", tal com destaquen des del domini esquiable.

Així, el dia de més afluència ha estat el 29 de desembre amb 28.227 esquiadors, tot i que en quatre dies més s’han superat les 25.000 visites: el 30 de desembre (27.700), el 3 de gener (27.102), el 28 de desembre (26.639) i el 2 de gener (25.471). L'origen dels esquiadors que s’han desplaçat a Grandvalira durant les festes ha estat principalment de destinacions de proximitat com Catalunya, Madrid, València i el sud de França, però també s'ha registrat un augment en el nombre de clients de procedències més llunyanes, com el Regne Unit o Rússia.

El director general de Grandvalira-Nevasa, Alfonso Torreño, ha valorat el balanç de les festes de Nadal com molt satisfactori. “Hem tingut unes xifres d’afluència superiors a l’hivern passat, fet que demostra que Grandvalira és una garantia per als esquiadors i una destinació de neu de primera línia", ha manifestat, afegint que "cal destacar la gran tasca dels equips de terreny per mantenir la neu en bones condicions i en general de tot el personal de l'estació, que han pogut garantir als visitants passar unes bones festes. Les dates festives també han afavorit per assolir una de les millors xifres dels darrers anys en visites durant aquest Nadal”, ha assenyalat.

Des de l'estació posen en relleu l'esforç fet aquests dies per tal d'oferir les millors condicions per als esquiadors (amb gruixos que han oscil·lat entre els 30 i els 70 centímetres) i també el volum d'activitats proposades.

Des de l'estació assenyalen que un cop passades aquestes festes de Nadal, les previsions meteorològiques preveuen una davallada de les temperatures per als pròxims dies i algunes nevades lleugeres, que permetran l’activació dels canons d'innivació artificial i el treball dels equips sobre el terreny per garantir "les millors condicions de neu" per als esquiadors.