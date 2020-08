Fins a 1.234 isards, la xifra més alta dels darrers 20 anys

La comissió de seguiment de la caça, presidida per la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, s’ha reunit aquest divendres per aprovar els plans de caça de l’isard del 2020. Tenint en compte les dades obtingudes dels recomptes que s’han fet sobre el terreny, s’han comptabilitzat un total de 1.234 isards en tot el territori. La dada absoluta mostra una tendència a l’alça en els darrers anys i se supera la xifra assolida l’any passat, sobrepassant, novament, la dada més alta comptabilitzada dels darrers 20 anys. Així, després de la reunió, s’ha aprovat l’ordre ministerial que fixa en 181 el total de captures permeses per a la setmana de la caça de l’isard i de 33 isards en el vedat de caça d’Enclar. La trobada també ha establert el període del 13 al 20 de setembre per a la setmana de l’isard 2020.

Segons informen des de l'executiu, "l’ increment s’atribueix a un bon creixement de la població, a un bon control i regulació per part de les autoritats competents i a les condicions climatològiques i caloroses de l’estiu que han permès una abundància dels animals en les zones més fresques del país". En aquest sentit els representants ministerials han agraït especialment la important participació dels caçadors en els recomptes.

Cal destacar que el nombre total de captures previstes té en compte la població d’isards en terreny cinegètic comú i en els vedats de caça de Xixerella, Sorteny i Ransol, que és d’un total de 908, gairebé un 8% superior als isards comptabilitzats l’any anterior. Per determinar la xifra d’exemplars que es poden caçar també es té en compte l’índex de creixement, que ha estat d’un 21,59%, i l’índex de captura del 20%. El nombre total de captures permeses representa que es podrà caçar un isard per cada colla d’un mínim de quatre caçadors, ja que s’han inscrit un total de 576 caçadors.

Les dates previstes per constituir les colles de caça de l’isard, mitjançant el web www.e-tramits.ad són del 24 al 31 d’agost, ambdós inclosos, i cada colla haurà de ser de quatre caçadors com a mínim. Les captures previstes es repartiran de manera que n’hi hagi una per cada quatre caçadors. En cas que hi hagi captures restants es farà el sorteig d’aquestes el 2 de setembre entre els 123 caçadors que han col·laborat en els censos o que van aportar la mostra orgànica en el pla de caça anterior (l’any passat van ser 83 els caçadors col·laboradors). Les anelles de captura es podran recollir del 9 al 18 de setembre al servei de Tràmits del Govern.

En la reunió de la comissió s'ha recordat l’existència d’un punt de control cèntric amb l’objectiu de facilitar al caçador el control de la peça capturada, tot i mantenir l’obligació de comunicar la captura al cos de banders.

Caça al vedat d’Enclar

En referència al vedat de caça d’Enclar s’han comptat 326 exemplars, una xifra gairebé idèntica al recompte de l’any passat en què es van comptabilitzar 327 isards. La comissió de caça ha aprovat el pla de caça d’aquest vedat amb un total de 32 captures selectives més una de trofeu mascle el que representa un índex de captura del 10%. El sorteig per aquest pla de caça, està previst pel dia 2 de setembre.