Fins a un 15% més de sol·licituds al programa Renova

El programa Renova va obrir el 27 de febrer la convocatòria per a la demanda d'ajuts adreçats a la rehabilitació del parc immobiliari i la implantació d'energies renovables. Fins a la data, i malgrat la crisi del coronavirus, s'han rebut un total de 129 sol·licituds, fet que representa un increment del 15% respecte del mateix període anterior i un augment en els costos de l'11%. Així, amb l'atorgament d'aquestes ajudes, s'ha assolit el 60% del pressupost disponible per a ajuts directes, i representen gairebé 2 milions d'euros les sol·licituds d'avals per a préstecs preferents. Segons ha assenyalat aquest dijous el secretari d'Estat d'Agricultura i Sostenibilitat, Marc Rossell, aquestes dades contribueixen a consolidar el programa un any més, i ha atribuït "l'èxit" de la convocatòria a la simplificació administrativa i l'homogeneïtzació de criteris a l'hora de presentar les sol·licituds.

El cap d'unitat de l'Oficina de l'Energia i el Canvi Climàtic, Albert Gomà, ha explicat que, fins al moment, la convocatòria ha rebut un total d'onze sol·licituds d'ajut per a la implantació d'instal·lacions fotovoltaiques. Així mateix, el programa ha permès aquest any posar en funcionament quatre noves instal·lacions per una potència de 175 kW. A hores d'ara, Andorra compta amb 59 instal·lacions que sumen una potència total d'1,7 GW, que durant el 2019 van generar l'electricitat equivalent al consum elèctric de 430 llars.

Un altre dels punts clau del programa Renova té a veure amb la promoció de les actuacions en eficiència que persegueixen la millora de la qualificació energètica dels edificis, amb ajuts directes de fins al 40% del cost dels treballs. Des del mes de gener, qualsevol transacció immobiliària ha de tenir en compte "l'obligatorietat d'obtenir la qualificació energètica" i, fins a l'agost, s'han atorgat més de 700 noves etiquetes. Segons Gomà, fins al 85% dels edificis al Principat estan actualment per sota dels llindars d'eficiència que marca la llei d'impuls de la transició energètica i del canvi climàtic (Litecc) i, per tant, és necessària una rehabilitació per adaptar-se al nou estàndard energètic.

Per últim, en el marc de la recent llei de mesures urgents en matèria d' arrendaments d'habitatge i per millorar el poder adquisitiu, el programa Renova ha ampliat fins al 10% els ajuts directes per a aquelles actuacions que es destinin als habitatges que s'integrin de nou al mercat de lloguer. Gomà ha explicat que, actualment, són set les sol·licituds que s'han beneficiat d'aquest concepte. A banda, i a tall de recordatori, ha indicat que la convocatòria està prevista que finalitzi el pròxim 20 de novembre, sempre que la disponibilitat pressupostària restant, que se situa en els 500.000 euros, no arribi al límit abans d'aquesta data.