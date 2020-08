Fins a 650 perdius xerra en llibertat al setembre

Després de cinc anys de la creació del centre de cria de la perdiu xerra a Llumeneres, aquest setembre s'alliberaran 650 exemplars per totes les muntanyes del país amb l'ajuda del Cos de Banders. "Cada vegada estem fent un treball d'assentament més important, sobretot a nivell de selecció de reproductors i de genètica pura", ha comentat el president de la Federació Andorrana de Caça i Pesca, Josep Maria Cabanes, durant la visita al centre amb la presència de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó. En aquests moments, al centre hi ha 58 parelles reproductores, i cal recordar que la perdiu xerra és una subespècie autòctona de la zona.

Fins a la creació del centre, es compraven perdius amb finalitat cinegètica i de lleure per la caça. A partir d'aleshores, un dels objectius del centre és la preservació de la perdiu xerra amb l'objectiu de reforçar la població al terreny cinegètic per poder caçar i també a espais protegits perquè puguin criar, ha comentat Cabanes. En la mateixa línia, la ministra Calvó, ha declarat que el projecte es troba molt consolidat i que el ministeri hi va donar suport des d'un primer moment perquè hi havia "una finalitat de preservació de la biodiversitat i de consolidació d'una espècie important pel nostre país". Amb aquesta consolidació del projecte i del centre, es preveu de cara al setembre ampliar el volador, el qual anirà a càrrec de la federació. A més, segons ha explicat Cabanes, l'èxit d'aquest centre "que és l'únic al món" ha fet despertar l'interès dels veïns de l'Arieja i de Catalunya "per tenir alguna forma de cooperació i col·laboració en el futur".

Setmana de l'Isard

D'altra banda, del 13 al 20 de setembre està programada la setmana de la caça de l'isard. Segons ha indicat Cabanes, si la situació de la Covid-19 ho permet, es tirarà endavant i a més els caçadors, quinze dies abans, podran fer-se les proves. "Penso que la setmana pot ser molt bona" per la població rècord de cabanes d'isards que hi ha, ha dit. En total, hi haurà uns 576 caçadors i es podrà caçar un isard per cada quatre caçadors. A més, Cabanes, ha volgut remarcar que cada cop els caçadors són més conscients del moment de matar un animal i que són molt selectius. Per la seva banda, Calvó ha comentat que el bon recompte d'enguany és degut a la bona gestió de l'espècie al Principat i pel fet que cada cop està més controlat.

F inalment, aprofitant la visita al centre, el director del Cos de Banders, Ferran Teixidó, ha volgut donar un missatge tranquil·litzador arran de les imatges d'un os al Comapedrosa. "S'ha de saber que aquest tipus d'os està molt controlat", ha explicat Teixidó, qui ha indicat que estan en contacte permanent amb els agents rurals i amb els tècnics de la Generalitat a través de diversos punts de seguiment. Més concretament, ha declarat que el més important és saber l'ADN de l'os per determinar de quin tipus és perquè tots "tenen un comportament molt particular" i el que es va veure és un os molt jove que segurament estava a la zona buscant muflons per menjar.