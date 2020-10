Fins a cinc quilòmetres de retencions per accedir a Andorra per la frontera espanyola

El segon dia d'aquest pont del Pilar està tornant a tenir una gran afluència de turistes tot i la crisi sanitària que està vivint el país. Les retencions que s'estan vivint durant aquest diumenge al matí per accedir al Principat són una mostra d'aquesta arribada en massa de visitants. Així, hi ha hagut fins a 5 quilòmetres de cua a l'N-145 d'entrada a Andorra per la frontera hispanoandorrana. A més, aquestes retencions també continuen a l'interior, amb 4 quilòmetres de trànsit dens a la CG1 a l'entrada de Sant Julià de Lòria en sentit nord.

Des del servei de Mobilitat, també informen que hi ha trànsit dens a la CG2 a l'entrada de Canillo en sentit sud i també d'entrada per la frontera francesa. Per altra banda, el servei català de trànsit assenyala que hi ha retencions a la C-14 a Organyà en direcció a la Seu d'Urgell.