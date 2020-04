Fins a 44.000 residents volen fer-se el test d'anticossos

El Govern ja té enllestida l'operativa que posarà en marxa per fer el cribratge poblacional un cop els tests ràpids arribin de la Xina. El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha detallat que els aparells ja han superat totes les inspeccions pertinents i és l'empresa logística qui els té ara en el seu poder. Fins ara, ja són més de 44.000 les persones que han demanat fer-se la prova a través de la plana web coronavirus.govern.ad. Benazet ha assegurat que l'arribada dels aparells serà efectiva en pocs dies i ha recordat que aquesta tècnica permetrà obtenir una imatge de l'estat de la pandèmia al país, inclosos residents i transfronterers, que permetrà passar d'un confinament general a un d'específic per als malalts i els seus contactes.



El protocol d'actuació per a fer els tests ha estat dissenyat per membres d' Actua, els ministeris de Salut i Afers Socials i Protecció Civil. Benazet ha reconegut que "mai s'ha creat un protocol tan massiu" i és per aquest motiu que la seva complexitat obliga molta gent a moure's, un fet que provoca que la feina hagi de ser "acurada i sincronitzada". Precisament, el director d'Actua Innovació, Marc Pons, ha detallat que el primer pas serà demanar cita prèvia a través de la web habilitada per l'executiu o mitjançant números de telèfon que en poc temps els comuns posaran a disposició. Tot i això, ha assenyalat que als transfronterers se'ls contactarà per via telefònica i els temporers s'hauran de posar en contacte amb les administracions comunals.

651x366 El director d'Actua Innovació, Marc Pons, i el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, durant la roda de premsa. / SFG El director d'Actua Innovació, Marc Pons, i el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, durant la roda de premsa. / SFG

Un cop estigui fet el registre es començarà a contactar per telèfon, SMS o correu electrònic a tots els interessats per informar-los de la data en què es donarà inici a les proves. Al dispositiu, que comptarà amb onze punts al llarg del territori, se sumaran també entre 7 i 12 unitats mòbils que estaran adreçades exclusivament a persones amb mobilitat reduïda o que no es puguin desplaçar. Cada punt estarà obert de les 8 a les 20 hores i es preveu que la primera onada duri al voltant d'uns deu dies. Un cop passin dues setmanes, es procedirà a fer la segona onada. Per a fer aquestes tasques treballaran fins a 366 efectius sanitaris i 270 efectius logístics.

Actualització de les dades sanitàries

Martínez Benazet ha informat que durant les darreres 24 hores no s'ha incrementat el nombre de contagiats per Covid-19. A hores d'ara, el nombre de casos totals continua en 723, dels quals 353 són actius. El nombre de defuncions és de 37 i la dada més positiva, la de les persones curades, ascendeix fins a les 333. A l'hospital Nostra Senyora de Meritxell hi ha 30 pacients positius, dels quals 16 es troben a la Unitat de Cures Intensives (UCI) i 12 d'ells requereixen ventilació mecànica. Tot i això, el titular de Salut ha informat que dues persones ja es troben en procés d'extubació i, per tant, en les properes hores se'ls retirarà la ventilació. A planta hi ha 14 pacients i ja s'ha donat l'alta a 84 persones. Pel que fa al Cedre hi ha 35 positius dels quals 15 provenen de Salita i 8 es troben a convalescència.



Des del Govern s'ha reiterat que les xifres són bones "dins de la part amarga com són les defuncions", però les dades epidemiològiques són una clara mostra del descens de l'activitat de la pandèmia. És per aquest motiu que malgrat les mesures d'excepció al confinament "no podem perdre de vista que estem davant d'una situació difícil i la capacitat d'infectar és molt ràpida". No és la primera vegada que Martínez Benazet ha encoratjat la població a seguir amb les indicacions que ofereix el ministeri, sobretot amb les que tenen a veure amb l'ús de mascaretes, el distanciament social, la higiene de les mans i seguir "escrupolosament" les franges horàries de sortida al carrer i l'alternança de dies.



En aquest sentit, ha recordat que la franja de les 11 a les 14 hores és especialment delicada perquè està adreçada a la gent gran i als més vulnerables i, per aquest motiu, ha demanat que, entre tots, "els protegim". Quant a l' Índex reproductiu bàsic de la malaltia (IRO) s'ha felicitat perquè, des de fa una setmana, se situa per sota del 0,5 i aquesta és una de les xifres que ha permès, i permetrà, noves mesures d'excepció.