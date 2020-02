Fins a 24 sancions a habitatges d'ús turístic

En el transcurs dels catorze mesos des de la posada en funcionament del Reglament del Registre d' Habitatges d'Ús Turístic, la unitat d'investigació del ministeri de Turisme ha dut a terme 96 investigacions a habitatges d'ús turístic, entre les quals s'han obert 24 expedients sancionadors. Sergi Nadal, director del departament de Turisme, ha indicat que 22 d'aquestes sancions s'han fet per no tenir el número de registre d'habitatge d'ús turístic, una per tenir sobre ocupació i la darrera per incomplir tres requisits: sobre ocupació, publicitat incorrecta i per no tenir el número de registre. En aquest sentit, Nadal ha indicat que les sancions eren de 3.001 euros, a excepció de la formada per tres infraccions, la qual ascendia fins a 4.800 euros. També ha manifestat que dels 24 expedients, cinc corresponien a pisos d'empreses de gestió d'ús turístic i 19 a propietaris.

"La majoria d'aquestes 96 investigacions provenen sobretot del rastreig que es fa en pàgines web", ha declarat Nadal, qui també ha matisat que hi ha casos que s'han detectat a través de trucades o de comentaris de particulars, els quals notificaven que al costat de casa seva "cada cap de setmana canviava el client". Aleshores, ha explicat que procedien a mirar si el pis estava degudament registrat o no. "Ens desplacem a l'habitatge amb un inspector, verifiquem que estigui ocupat per turistes" i a partir d'aquí, es comprova l'adreça per tenir constància que l'habitatge està degudament registrat o no.

Del total de les investigacions, Nadal ha remarcat que la majoria estaven registrades i per aquest motiu tan sols es van obrir 24 expedients sancionadors. Així mateix, ha volgut recordar que en un futur, tot aquell que es publiciti sense número de registre, encara que estigui registrat, "ja seria susceptible de ser sancionat". Tot i així, des del departament entenen que ara encara hi ha molts casos que estan en procés de la primera o de la segona inspecció i, per tant, "fins que no els tinguem degudament registrats, no serem tan estrictes amb el compliment exacte del reglament".

En total, hi ha hagut fins a 2.795 demandes per obtenir el número de registre d'habitatge d'ús turístic, de les quals encara queden al voltant de 300 sol·licituds que s'han d'acabar de resoldre. "Pensem que en un parell de mesos tindrem gairebé tots els habitatges d'ús turístic degudament registrats". A més, ha comentat que actualment ja no estan entrant noves demandes de registre. A partir d'aquí, Nadal ha explicat que cada dos anys es farà un seguiment i, a partir de la primavera, "estarem en disposició d'incrementar molt més el seguiment que fem a les xarxes per comprovar els habitatges". Finalment, ha declarat que un cop estiguin tots registrats, els serà molt més fàcil veure la realitat d'habitatges d'usos turístics que hi ha, sobretot, en les parròquies d'Encamp i Canillo, les quals engloben el 90% d'aquests tipus habitatges.